Sony зарегистрировала пять торговых марок PS

Ранее специалисты делали предположение, что PlayStation 5 станет последним поколением привычных игровых консолей, так как их популярность «убьют» сервисы наподобие GeForce Now.

Но судя по последним данным поступившим из Японии, Sony после PS 5 продолжит выпускать консоли.

Компания зарегистрировала торговые марки PS 6, PS 7, PS 8, PS 9 и PS 10.

Если учитывать традиционный цикл выпуска консолей (каждые 6-7 лет выходит новое поколение), то PS 10 появится в продаже в 2050 году.

Тут стоит учесть, что компания пока только зарегистрировала торговые марки, и это вовсе не означает что Sony их будет все использовать.