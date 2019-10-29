Sony зарегистрировала пять торговых марок PS

Sony зарегистрировала пять торговых марок PS30.10.2019 01:06
Ранее специалисты делали предположение, что PlayStation 5 станет последним поколением привычных игровых консолей, так как их популярность «убьют» сервисы наподобие GeForce Now.
Но судя по последним данным поступившим из Японии, Sony после PS 5 продолжит выпускать консоли.
Компания зарегистрировала торговые марки PS 6, PS 7, PS 8, PS 9 и PS 10.
Если учитывать традиционный цикл выпуска консолей (каждые 6-7 лет выходит новое поколение), то PS 10 появится в продаже в 2050 году.
Тут стоит учесть, что компания пока только зарегистрировала торговые марки, и это вовсе не означает что Sony их будет все использовать.
Появилась возможная фотография Sony PlayStation 5 для разработчиков
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