Игровой сервис NVIDIA Now для слабых компьютеров запустили в РФ

Nvidia официально запустила свой игровой сервис GeForce Now, который по подписке позволяет играть в требовательные игры на любом компьютере.

С подпиской на GeForce Now и установленном приложении в независимости от компьютера можно будет играть в игры, для которых обычно требуется «машина» стоимость минимум 50 тыс. рублей.

Для работы игрового сервиса нужен только проводной интернет. Заявлено, что для запуска игры в 720р достаточно 15 Мбит/с, а если запускать 1080p с 60 к/с, то уже нужно подключение 25 Мбит/с.

В РФ GeForce Now предлагается за 999 рублей в месяц. Подписка на полгода более выгодная и за нее требуется отдать 4999 рублей. Если выбрать тариф на 12 месяцев, то он окажется самым выгодным – 9999 рублей.

GeForce Now доступен с пробным бесплатным периодом на 2 недели. Новый сервис доступен по адресу gfn.ru.

Играть через GeForce Now можно на компьютерах под управлением Windows и macOS.