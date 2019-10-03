Игровой сервис NVIDIA Now для слабых компьютеров запустили в РФ

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3 ноября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Игровой сервис NVIDIA Now для слабых компьютеров запустили в РФ

03.10.2019 20:40

Nvidia официально запустила свой игровой сервис GeForce Now, который по подписке позволяет играть в требовательные игры на любом компьютере.
С подпиской на GeForce Now и установленном приложении в независимости от компьютера можно будет играть в игры, для которых обычно требуется «машина» стоимость минимум 50 тыс. рублей.

Для работы игрового сервиса нужен только проводной интернет. Заявлено, что для запуска игры в 720р достаточно 15 Мбит/с, а если запускать 1080p с 60 к/с, то уже нужно подключение 25 Мбит/с.

В РФ GeForce Now предлагается за 999 рублей в месяц. Подписка на полгода более выгодная и за нее требуется отдать 4999 рублей. Если выбрать тариф на 12 месяцев, то он окажется самым выгодным – 9999 рублей.

GeForce Now доступен с пробным бесплатным периодом на 2 недели. Новый сервис доступен по адресу gfn.ru.

Играть через GeForce Now можно на компьютерах под управлением Windows и macOS.

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