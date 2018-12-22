Новые модели флагманской линейки Samsung Galaxy S10 впервые засветили в официальных ресурсах.

В частности, смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy S10+ появились в бенчмарке HTML5test, благодаря которому раскрылись некоторые подробности.

Как известно, в линейке Galaxy S10 будет четыре модели, где последняя будет иметь поддержку работы в сетях пятого поколения, а одна будет «бюджетной».

В бенчмарке Galaxy S10 Lite фигурирует под модельным номером SM-G970F, а старшая версия — SM-G975F. В первом смартфоне разрешение экрана составит 2280 х 1080 пикселей, а второй получит разрешение 3040 х 1440 точек.

Напомним, что ранее были раскрыты официальные названия трех основных моделей линейки.