Стали известны названия трех смартфонов линейки Samsung Galaxy S10

С каждым днем информации о новых флагманских устройствах корейской компании появляется все больше, причем большинство их сообщений не противоречат друг другу.

На этот раз утечка исходила от онлайн-ритейлера MobileFun, благодаря которому стали известны трех смартфонов линейки Samsung Galaxy S10.

Отметим, что данный ритейлер является официальным поставщиком продукции Samsung.

Итак, источник подтверждает, что 5,8-дюймовая модель, которая является самой младшей в линейке, выйдет на рынок под названием Galaxy S10 Lite, а старшая 6,4-дюймовая версия получит название Galaxy S10+.

При этом название обычного смартфона было неизвестно и в Сети его условно прозвали Galaxy S10. Но согласно новой информации, эта 6,1-дюймовая модель получит название Galaxy S10 Edge.