Презентация нового смартфона состоялась еще в начале августа, а теперь модель с двумя экранами появилась в продаже.



Более подробно о модели «Астера» писала ранее. Что касается стоимости, то смартфон Nubia Z20 с двумя экранами поступил в продажу в трех конфигурациях по цене от 500 долларов.

За эти деньги пользователю предложат устройство в версии 6/128 ГБ. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценили в 525 долларов, а конфигурация 8/512 Гб обойдется в 600 долларов.