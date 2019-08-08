Новый смартфон Nubia Z20 получил два экрана и тройную камеру

Второй дисплей, размещенный на тыльной стороне смартфона, позволяет сделать устройство без привычной фронтальной камеры.

Компания Nubia представила новый смартфон в двумя дисплеями. Новинка получила название Nubia Z20, и в ней уже используется самый мощный на данный момент процессор.

В прошлом году Nubia выпустила смартфон с дополнительным экраном на тыльной стороне, но этот аппарат не пользовался спросом.

Это не остановило производителя и он решил разработать флагманское устройство, в основе которого лежит процессор Snapdragon 855 Plus и как минимум 6 ГБ оперативной памяти.

Также будет предложена модификация с 8 ГБ ОЗУ. Nubia Z20 оснастили 6,42-дюймовым AMOLED дисплеем, а на тыльной стороне установлен 5,1-дюймовый экран и он тоже произведен по AMOLED технологии.

Отмечается, что второй дисплей активируется по желанию. На задней панели над экраном установлена тройная камера с датчиками 48, 16 и 8 Мп.

Фронтальной камеры в смартфоне нет. Постоянной памяти в Nubia Z20 установили 128 и 512 ГБ. Батарея в аппарате на 4000 мАч. Она способна быстро заряжаться от блока питания максимальной мощностью 27 ватт.

Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 500 долларов, а самая дорогая конфигурация с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ оценивается в 600 долларов. А вот модификацию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ можно будет купить за 525 долларов.