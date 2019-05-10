Смартфон Meizu 16s в новом цвете поступит в продажу 13 мая

Новый флагманский смартфон Meizu был представлен в апреле и о нем «Астера» более подробно уже сообщала.



Ранее стало известно, что первая партия флагманов была распродана очень быстро, а с 28 апреля начались продажи другой партии и похоже, что пока дефицита не наблюдается.

Однако уже 13 мая в продажу поступит новая версия устройства, корпус которой выполнят в цвете Phantom Blue. Дело в том, что до этого предлагался смартфон только в черном и белом цвете.

В новом цвете аппарат оценили в 470 долларов, причем на его задней панели имеется восемь слоев оптического нанопокрытия, за счет которого на крышке будут отображаться различные оттенки в зависимости от того, под каким углом на нее смотреть.