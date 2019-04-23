Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16s

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23 мая : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16s

23.04.2019 18:00

Meizu представила свой новый флагманский смартфон 16s, презентация которого состоялась в Китае и на ней рассказали все подробности про устройство и назвали цену. Meizu 16s поступит в продажу 28 апреля, а  купить его можно будет в трех модификациях по цене от $475.
Китайская новинка получила ряд функций, которых нет в смартфонах за $500. Так, аппарат оснастили продвинутой фронтальной камерой, способной распознать пользователя за 0,2 секунды. Разрешение фронтальной камеры 20 Мп, и в ней установлен датчик Samsung 3T2.

Также стоит отметить 6,2-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2232х1080 пикселей. Он занимает 91,53% всей передней панели.

В экране остановлен сканер отпечатка пальца, который как заявляет производитель распознает даже мокрый палец.

На задней панели смартфона двойная камера с датчиками Sony IMX 586 на 48 Мп и Sony IMX 350 на 20 Мп.

В основной камере есть ночной режим и четырёхосевая оптическая стабилизация. Размеры смартфона 151,9 x 73,4 x 7,6 мм, вес 165 граммов.

Под «капотом» Meizu 16s расположен флагманский процессор Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти.

В тонком корпусе нашлось место и для аккумулятора емкостью 3600 мАч, который поддерживает быструю зарядку mCharge 3.0, способную зарядит батарею от 0 до 60% всего за 30 минут.

Также аппарат получил NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный GPS-модуль и USB Type-C.

Классического разъёма для наушников нет, но в компании предлагают использовать беспроводные наушники или отдельно приобретать переходник с USB Type-C на 3,5 мм.

Работает Meizu 16s под управлением Flyme OS 7.3, созданной на базе Android 9.0 Pie.

В Китае новый смартфон будет предлагаться в черном, белом и синем цвете корпуса.

Базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдётся в $475. Версию 8/128 ГБ оценили в $520, а самая дорогая модификация с 8/256 ГБ будет стоить$594.

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