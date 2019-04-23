Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16s

Meizu представила свой новый флагманский смартфон 16s, презентация которого состоялась в Китае и на ней рассказали все подробности про устройство и назвали цену. Meizu 16s поступит в продажу 28 апреля, а купить его можно будет в трех модификациях по цене от $475.

Китайская новинка получила ряд функций, которых нет в смартфонах за $500. Так, аппарат оснастили продвинутой фронтальной камерой, способной распознать пользователя за 0,2 секунды. Разрешение фронтальной камеры 20 Мп, и в ней установлен датчик Samsung 3T2.

Также стоит отметить 6,2-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2232х1080 пикселей. Он занимает 91,53% всей передней панели.

В экране остановлен сканер отпечатка пальца, который как заявляет производитель распознает даже мокрый палец.

На задней панели смартфона двойная камера с датчиками Sony IMX 586 на 48 Мп и Sony IMX 350 на 20 Мп.

В основной камере есть ночной режим и четырёхосевая оптическая стабилизация. Размеры смартфона 151,9 x 73,4 x 7,6 мм, вес 165 граммов.

Под «капотом» Meizu 16s расположен флагманский процессор Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти.

В тонком корпусе нашлось место и для аккумулятора емкостью 3600 мАч, который поддерживает быструю зарядку mCharge 3.0, способную зарядит батарею от 0 до 60% всего за 30 минут.

Также аппарат получил NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный GPS-модуль и USB Type-C.

Классического разъёма для наушников нет, но в компании предлагают использовать беспроводные наушники или отдельно приобретать переходник с USB Type-C на 3,5 мм.

Работает Meizu 16s под управлением Flyme OS 7.3, созданной на базе Android 9.0 Pie.

В Китае новый смартфон будет предлагаться в черном, белом и синем цвете корпуса.

Базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдётся в $475. Версию 8/128 ГБ оценили в $520, а самая дорогая модификация с 8/256 ГБ будет стоить$594.