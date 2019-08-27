Предполагаемый iPhone XI представлен на видео в Сети

В социальной сети Weibo опубликовали видеоролик, в котором, как утверждается, продемонстрирован смартфон iPhone XI.

На видео показали устройство с включенными экраном, а на задней панели расположилась камера с тремя модулями.

Если это настоящий айфон, то в данном случае речь идет о преемнике iPhone XS, так как в младшей модели будет двойная камера.

Напомним, что презентация смартфонов состоится в начале следующего месяца, а ранее уже в Сети публиковали характеристики моделей.