В Интернете появились характеристики новых iPhone 11

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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В Интернете появились характеристики новых iPhone 11

15.08.2019 23:22

PhoneArena раскрыл характеристики новых смартфонов iPhone, которые будут назваться iPhone 11R, iPhone 11 и iPhone 11 Pro.
По данным профильного ресурса, iPhone 11 и iPhone 11 Pro с лицевой панели ничем не будут отличаться за исключением размера дисплея.

В них будет большая «челка» для сложной системы распознавания лица, впрочем, у текущих версий флагманских iPhone все то же самое.

Ранее сообщалось, что внешность будущих iPhone с лицевой стороны не будет отличаться от текущих аппаратов, а основное отличие будет только на задней панели, где уже появится квадратный блок для тройной камеры.

iPhone 11R сохранит обычный дисплей и в нем также будет установлена система Face ID.
Процессор во всех новинках будет Apple A13 Bionic, но это логичный шаг, так как другие чипы компания не использует, и каждый год чип серии Apple A получает последующий номер.

Оперативной памяти в смартфонах установят 4 ГБ, а постоянной будет минимум 128 ГБ и максимум 512 ГБ.

Самое главное изменение в смартфонах будет на задней панели, где появится три камеры, один из которых супершироугольный с углом обзора 120 градусов.

Впрочем, PhoneArena ничего нового не сообщила, так как всю эту информацию ранее сообщали и инсайдеры.

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