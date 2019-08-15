В Интернете появились характеристики новых iPhone 11

PhoneArena раскрыл характеристики новых смартфонов iPhone, которые будут назваться iPhone 11R, iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

По данным профильного ресурса, iPhone 11 и iPhone 11 Pro с лицевой панели ничем не будут отличаться за исключением размера дисплея.

В них будет большая «челка» для сложной системы распознавания лица, впрочем, у текущих версий флагманских iPhone все то же самое.

Ранее сообщалось, что внешность будущих iPhone с лицевой стороны не будет отличаться от текущих аппаратов, а основное отличие будет только на задней панели, где уже появится квадратный блок для тройной камеры.

iPhone 11R сохранит обычный дисплей и в нем также будет установлена система Face ID.

Процессор во всех новинках будет Apple A13 Bionic, но это логичный шаг, так как другие чипы компания не использует, и каждый год чип серии Apple A получает последующий номер.

Оперативной памяти в смартфонах установят 4 ГБ, а постоянной будет минимум 128 ГБ и максимум 512 ГБ.

Самое главное изменение в смартфонах будет на задней панели, где появится три камеры, один из которых супершироугольный с углом обзора 120 градусов.

Впрочем, PhoneArena ничего нового не сообщила, так как всю эту информацию ранее сообщали и инсайдеры.