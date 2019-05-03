Мощный смартфон Honor 20 Pro представлен на «живых» фото

Накануне в Сети распространили рендерные изображения нового смартфона, а теперь источники слили живые фотографии модели и ее упаковки.

Так, мощный смартфон Honor 20 Pro был представлен на «живых» фото и скоро, как ожидается, состоится его дебют.

В частности, 21 мая бренд проведет в Лондоне пресс-конференцию, в рамках которого и должна дебютировать целая линейка новых моделей. В частности, будет представлено три модели, среди которых Honor 20, Honor 20 Pro и Honor 20 Lite.

Последний представляет собой смартфон Honor 20i представленный недавно в Китае, а вот первые два устройства вызывают большой интерес.

Старшей модели приписывают квадрокамеру, 6,5-дюймовый экран, а также процессор Kirin 980 и минимум 8 ГБ оперативной памяти. На рынке такой смартфон сможет составить конкуренцию Huawei P30 Pro.