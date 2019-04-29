Презентация нового смартфона состоится в следующем месяце, а пока инсайдеры сообщают различные подробности, на основании которых создают рендеры.



Так, недавно смартфон Honor 20 Pro с квадрокамерой показали на новых рендерах в белом градиентном цвете и в классическом черном.

На изображениях показали аппарат с камерой, расположенной вертикально, где имеется четыре модуля. По предварительным данным, главным датчиком в камере будет Sony IMX600, а еще в ней будет сенсор 3D ToF.

Из других характеристик известно, что в новом Honor 20 Pro будет установлен процессор Huawei Kirin 980, оперативной памяти будет 6 или 8 ГБ, а постоянной 128 и 256 ГБ в зависимости от конфигурации.

Диагональ экрана составит 6,1 дюйма и в нем встроят сканер отпечатков пальцев. Что касается батареи, то она получит емкость 3 650 мАч.