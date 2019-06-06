Xiaomi Mi 9T появился в продаже за неделю до анонса

Причем предлагается новый смартфон в розничных магазинах.

Как известно, Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro это смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro, но предназначенные для глобального рынка.

Эту информацию подтвердили в компании, да и к тому же уже есть официальная дата презентации – 12 июня.

Несмотря на то, что официальной презентации новинок еще не было, они появились в розничных магазинах на Филиппинах.

Там модель Xiaomi Mi 9T предлагается по цене от 377 долларов за версию 6/64 ГБ и за 396 долларов за вариант 6/128 ГБ.

Впрочем, источники, которые сообщают о появлении аппаратов в магазинах уточняют, что они не являются официальными партнерами ни Xiaomi, ни Redmi.