Xiaomi готовит смартфон с вырезом для камеры внизу экрана

Китайская компания в скором времени может выпустить смартфон, в котором камера для селфи будет располагаться внизу экрана.



Подтверждением этому становятся патентные изображения, а сам патент компания получила еще 29 марта этого года.

То есть это не первоапрельская шутка, как могли подумать многие. Действительно производитель рассматривает возможность выпуска с неоригинальным решением размещения фронтальной камеры.

На базе патентов уже создали компьютерную визуализацию, судя по которой в устройстве будут тонкие рамки вокруг экрана.

Также в патенте описывают двойную фронтальную камеру. Насколько окажется удобен в использовании аппарат, если он все-таки появится, пока неясно.

Впрочем, это пока только патент и не факт, что смартфон с таким вырезом появится на полках магазинов.