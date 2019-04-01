Xiaomi готовит смартфон с вырезом для камеры внизу экрана

Xiaomi готовит смартфон с вырезом для камеры внизу экрана01.04.2019 15:43
Китайская компания в скором времени может выпустить смартфон, в котором камера для селфи будет располагаться внизу экрана.
Подтверждением этому становятся патентные изображения, а сам патент компания получила еще 29 марта этого года.
То есть это не первоапрельская шутка, как могли подумать многие. Действительно производитель рассматривает возможность выпуска с неоригинальным решением размещения фронтальной камеры.
На базе патентов уже создали компьютерную визуализацию, судя по которой в устройстве будут тонкие рамки вокруг экрана.
Также в патенте описывают двойную фронтальную камеру. Насколько окажется удобен в использовании аппарат, если он все-таки появится, пока неясно.
Впрочем, это пока только патент и не факт, что смартфон с таким вырезом появится на полках магазинов.
Просмотры:Метки: Xiaomi