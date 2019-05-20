Накануне несколько инсайдеров распространили целую партию рекламных изображений и сообщили, что новый бюджетный флагман будет представлен сегодня 20 мая.

Вероятно, после этого сообщения, в Redmi решили назвать официальную дату презентацию, опровергнув данные ряда источников.

Согласно официальной информации, «убийца» флагманов Redmi K20 будет представлен 28 мая, подтверждает эти данные еще и тизер, где указана дата презентации.

Таким образом, смартфон Redmi K20, в названии которого литера «К» означает убийца, будет представлен после Honor 20 и Honor 20 Pro.