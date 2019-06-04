Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Компания Vivo провела официальную презентацию нового смартфона, который выйдет на рынок Индии и окажется самым доступным устройством с тройной основной камерой.

Новинка носит название Vivo Y12 и имеет 6,35-дюймовый экран. В смартфоне установлено четыре камеры, где фронтальная имеет разрешение 8 Мп и расположилась в каплевидном вырезе, а основная получила три датчика на 13, 8 и 2 Мп.

Работает модель на процессоре MediaTek Helio P22, а за ее автономность будет отвечать аккумулятор на 5 000 мАч.

При этом стоит отметить, что смартфон может выступать еще и как портативный аккумулятор. В смартфоне еще есть сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели.

Новинка предлагается по цене от 173 долларов за версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Версия 4/32 ГБ получила ценник 188 долларов.