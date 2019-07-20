Смартфон Huawei Mate 30 Lite появился в базе данных TENAA

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфон Huawei Mate 30 Lite появился в базе данных TENAA

20.07.2019 21:13

В базе китайского регулятора TENAA заметили новую модель смартфона — Huawei Mate 30 Lite.
Наряду с первыми официальными подробностями о модели, были опубликованы и ее фотографии. Большинство ранних слухов про смартфон подтвердились.

Так, Huawei Mate 30 Lite будет оснащен основной камерой с модулями на 48+8+2+2 Мп, а вот фронтальная камера, как и ожидалось, будет расположена в круглом вырезе в экране.

По предварительным данным, ее разрешение составит 24 Мп. Что касается сканера отпечатков пальцев, то его расположат на задней панели.

Работать смартфон будет на процессоре Kirin 810 и получит несколько конфигураций: 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ.

Аккумулятор получит емкость 4 000 мАч, а также он будет иметь поддержку 20-ватной зарядки. Что касается диагонали экрана, то она составит 6,4 дюйма.

Экран выполнен по технологии IPS и имеет разрешение 2310×1080p. О сроках презентации Huawei Mate 30 Lite информации пока нет.

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