Смартфон Huawei Mate 30 Lite появился в базе данных TENAA

В базе китайского регулятора TENAA заметили новую модель смартфона — Huawei Mate 30 Lite.

Наряду с первыми официальными подробностями о модели, были опубликованы и ее фотографии. Большинство ранних слухов про смартфон подтвердились.

Так, Huawei Mate 30 Lite будет оснащен основной камерой с модулями на 48+8+2+2 Мп, а вот фронтальная камера, как и ожидалось, будет расположена в круглом вырезе в экране.

По предварительным данным, ее разрешение составит 24 Мп. Что касается сканера отпечатков пальцев, то его расположат на задней панели.

Работать смартфон будет на процессоре Kirin 810 и получит несколько конфигураций: 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ.

Аккумулятор получит емкость 4 000 мАч, а также он будет иметь поддержку 20-ватной зарядки. Что касается диагонали экрана, то она составит 6,4 дюйма.

Экран выполнен по технологии IPS и имеет разрешение 2310×1080p. О сроках презентации Huawei Mate 30 Lite информации пока нет.