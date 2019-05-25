Смартфон BlackBerry Monet получит процессор Snapdragon 660

Смартфон BlackBerry Monet получит процессор Snapdragon 66025.05.2019 23:12
Об этом сообщил инсайдер в социальной сети Твиттер, опубликовав новые данные о смартфоне Monet от компании BlackBerry.
Информации о том, когда будет представлен и выйдет на рынок смартфон нет, но уже известно, что BlackBerry Monet получит процессор Snapdragon 660.
Также стало известно, что постоянной памяти в этом устройстве предложат 128 гигабайт.
Другие подробности о модели не приводят, а между тем пользователи в социальной сети шутят, что BlackBerry Monet будет стоить как неплохой флагман на Snapdragon 855.
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