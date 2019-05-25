Смартфон BlackBerry Monet получит процессор Snapdragon 660

Об этом сообщил инсайдер в социальной сети Твиттер, опубликовав новые данные о смартфоне Monet от компании BlackBerry.



Информации о том, когда будет представлен и выйдет на рынок смартфон нет, но уже известно, что BlackBerry Monet получит процессор Snapdragon 660.

Также стало известно, что постоянной памяти в этом устройстве предложат 128 гигабайт.

Другие подробности о модели не приводят, а между тем пользователи в социальной сети шутят, что BlackBerry Monet будет стоить как неплохой флагман на Snapdragon 855.