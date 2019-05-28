Samsung Galaxy Note10 может оказаться похож на Huawei P30 Pro

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Samsung Galaxy Note10 может оказаться похож на Huawei P30 Pro

28.05.2019 23:35

Правда пока речь идет о дизайнерском решении задней панели.
Samsung представит свой планшетофон Galaxy Note10 только в конце лета, но подробности о модели появляются в Сети регулярно.

Например, сегодня инсайдер Ice Universe сообщил, что Samsung Galaxy Note10 может оказаться похож на Huawei P30 Pro.

Он уточняет, что дизайн может совпасть на задней панели, где будет расположение камер подобным как Huawei P30 Pro.

В сети в свою очередь уже спорят, так как одним нравятся такие изменения, а другие говорят, что идея копировать решение конкурента не самая лучшая.

Так, это будет или нет станет известно только в августе, когда состоится презентация.

Samsung Galaxy Note10 получит экран Infinity O и камеру в стилусе

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