Правда пока речь идет о дизайнерском решении задней панели.

Samsung представит свой планшетофон Galaxy Note10 только в конце лета, но подробности о модели появляются в Сети регулярно.

Например, сегодня инсайдер Ice Universe сообщил, что Samsung Galaxy Note10 может оказаться похож на Huawei P30 Pro.

Он уточняет, что дизайн может совпасть на задней панели, где будет расположение камер подобным как Huawei P30 Pro.

В сети в свою очередь уже спорят, так как одним нравятся такие изменения, а другие говорят, что идея копировать решение конкурента не самая лучшая.

Так, это будет или нет станет известно только в августе, когда состоится презентация.