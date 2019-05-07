Данные о камере нового смартфона оказались в распоряжении издания Slashleaks.



Так, были раскрыты характеристики квадрокамеры смартфона Honor 20 Pro, который в целом получил стандартный набор модулей.

Главный модуль получил разрешение 48 Мп и диафрагму F/1,4. Второй модуль имеет разрешение 16 Мп, угол обзора 117 градусов и F/2,2.

Третий датчик в камере будет обеспечивать трёхкратное увеличение, а его разрешение будет 8 Мп. Ну и наконец четвертым окажется макрообъектив, позволяющий вести съемку объектов на очень близком расстоянии.

Еще в камере будет лазерный автофокус, а также оптический стабилизатор. Что касается селфи-камеры, то она будет 32-мегапиксельная и получит функцию распознавания пользователя по лицу.

Напомним, что официальная премьера Honor 20 Pro состоится 21 мая, сегодня был представлен недорогой смартфон Honor 20 Lite, о чем «Астера» уже писала.