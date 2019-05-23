Представлен OPPO K3 с выдвижной камерой и экранным сканером

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.42 EUR/RUB: 71.84 BTC/USD: 7680.07

23 июня : четверг

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

Представлен OPPO K3 с выдвижной камерой и экранным сканером

23.05.2019 13:21

Среднебюджетный смартфон будет предлагаться на рынке по цене от 230 долларов.


Компания OPPO официально рассекретила свой новый смартфон, который позиционируется как преемник Oppo K1.

Эта модель оснащена 6,5-дюймовым OLED-экраном, имеет соотношение сторон 19,5:9, а также выдвижную селфи-камеру и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Работает устройство на процессоре Snapdragon 710, а еще в нем реализована функция DC Dimming, позволяющая снизить нагрузку на глаза пользователя. В OPPO K3 установлена батарея на 3765 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0 Flash Charge мощностью 20 Вт.

Выдвижная камера имеет разрешение 16 Мп, а основная получила модули на 16 и 2 Мп. В качестве операционной системы предлагается ColorOS 6.0 на базе Android 9 Pie.

Для покупки аппарат предложат в двух версиях, где первая 6/64 Гб с ценником 230 долларов, а вторая оценена в 332 доллара и имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги