Представлен OPPO K3 с выдвижной камерой и экранным сканером

Среднебюджетный смартфон будет предлагаться на рынке по цене от 230 долларов.



Компания OPPO официально рассекретила свой новый смартфон, который позиционируется как преемник Oppo K1.

Эта модель оснащена 6,5-дюймовым OLED-экраном, имеет соотношение сторон 19,5:9, а также выдвижную селфи-камеру и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Работает устройство на процессоре Snapdragon 710, а еще в нем реализована функция DC Dimming, позволяющая снизить нагрузку на глаза пользователя. В OPPO K3 установлена батарея на 3765 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0 Flash Charge мощностью 20 Вт.

Выдвижная камера имеет разрешение 16 Мп, а основная получила модули на 16 и 2 Мп. В качестве операционной системы предлагается ColorOS 6.0 на базе Android 9 Pie.

Для покупки аппарат предложат в двух версиях, где первая 6/64 Гб с ценником 230 долларов, а вторая оценена в 332 доллара и имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.