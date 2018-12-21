Появились изображения четырех смартфонов линейки Moto G7

Инсайдер распространил несколько изображений, на которых представлены все четыре смартфона из новой линейки Motorola Moto G7.

К слову сегодня модель Moto G7 Power появилась в бенчмарке Geekbench, за счет чего стали известные ее некоторые технические данные.

При этом практически одновременно появились и изображения моделей линейки, в которую войдут: Moto G7, Moto G7 Play, Moto G7 Plus и Moto G7 Power.

У смартфонов G7 и G7 Plus, судя по изображениям, будет каплевидный вырез под камеру для селфи, а вот у оставшихся двух смартфонов предложат массивные обычные вырезы. О дате презентации устройств информации пока нет.