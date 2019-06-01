Первая партия Redmi K20 Pro была распродана за несколько часов

В Redmi рассказали, что первая партию смартфонов распродали за несколько часов, а следующая поступит в продажу 6 июня.

Объёмы первой партии составили 200 тысяч экземпляров. Но стоит отметить, что спрос на смартфон оказался не таким уж и ажиотажным, ведь первую партию Xiaomi Mi 9 удалось продать за несколько секунд.

Между тем представители компании заверили, что Redmi K20 и Redmi K20 Pro выпустили с запасами, поэтому дефицита на смартфоны наблюдаться не будет.