Oppo анонсировала продажи новой версии смартфона Oppo A9x

Презентация обычного смартфона Oppo A9 состоялась в конце прошлого месяца и он уже предлагается на рынке Китая по цене от 267 долларов в версии 6/128 ГБ.



Также на рынке недавно появилась и более доступная версия модели с объёмом ОЗУ 4 ГБ. Однако уже 20 мая в продажу поступит новая версия смартфона Oppo A9x, которую сегодня анонсировали в компании, рассекретив отличия от обычной модели.

Этот смартфон будет оснащен также 6,53-дюймовым экраном, а также будет работать на процессоре MediaTek Helio P70.

За автономную работу этого устройства будет отвечать аккумулятор на 4 020 мАч с поддержкой 20-ватной зарядки.

Предлагаться новинка будет в двух цветах, среди которых Ice Jade White и Meteorite Black. Оценили новую версию Oppo A9x около 290 долларов, а завышенная стоимость будет объясняться только наличием улучшенной камеры.

В основной камере теперь предложат главный 48-мегапиксельный модуль, который будет заменой датчикам на 16 и 2 Мп, в отличие от обычного варианта. Диафрагма модуля составит F/1,7. Еще одним датчиком в камере станет 5-мегапиксельный модуль. Камера для селфи будет иметь разрешение 16 Мп.