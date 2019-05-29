Названа дата старта продаж и цены младшей версии OnePlus 7

Старшая версия флагманов OnePlus 7 Pro поступила в продажу практически сразу же после официального анонса, а вот младшая модель только готовится к выходу.



В компании анонсировали дату старта продаж и цены на младшую версию OnePlus 7. Так, стало известно, что в продаже модель появится 4 июня, причем старт продаж запланирован не только в Индии, но и в Европе и Китае одновременно.

Смартфон для Индии предложат в красном и черном цвете в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Первая получила ценник 472 доллара, а вторая – 544 доллара.

В Китае будут доступны версии 8/256 ГБ ($434) и 12/256 ГБ ($506), а на европейском рынке минимальная стоимость аппарата составит 560 евро.