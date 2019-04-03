Пользователи планшетов стали сталкиваться с проблемой в работе планшетов американской компании.

Если ранее таких жалоб было немного, то теперь ситуация накаляется и жалобы на замирающие экраны iPad Pro приобретают массовый характер.

Причины замирания экрана неизвестны и они могут быть, как на аппаратом, так и на программном уровне.

При этом прослеживается закономерность, ведь проблема возникает только в моделях, выпущенных с 2016 по 2018 г.

Как рассказывают пользователи периодически в планшетах замирает изображение, происходит запинка при прокрутке, а также иногда не срабатывают жесты и нажатия на виртуальные кнопки.

В основном проблема проявляется в течении первого месяца с момента покупки. Решить ее с помощью перезагрузки или сброса на заводские настройки не получается. В компании же пока данную ситуацию не комментировали.