Жалобы на замирающие экраны iPad Pro приобретают массовый характер03.04.2019 23:47
Пользователи планшетов стали сталкиваться с проблемой в работе планшетов американской компании.
Если ранее таких жалоб было немного, то теперь ситуация накаляется и жалобы на замирающие экраны iPad Pro приобретают массовый характер.
Причины замирания экрана неизвестны и они могут быть, как на аппаратом, так и на программном уровне.
При этом прослеживается закономерность, ведь проблема возникает только в моделях, выпущенных с 2016 по 2018 г.
Как рассказывают пользователи периодически в планшетах замирает изображение, происходит запинка при прокрутке, а также иногда не срабатывают жесты и нажатия на виртуальные кнопки.
В основном проблема проявляется в течении первого месяца с момента покупки. Решить ее с помощью перезагрузки или сброса на заводские настройки не получается. В компании же пока данную ситуацию не комментировали.
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