Названы смартфоны Honor, которые первыми получат Android Q

Вчера источники рассказали, какие смартфоны бренда Honor первыми получат обновление до Android Q.

Новую версию операционной системы от Google получит восемь моделей, конечно список со временем может быть расширен, но сейчас указаны модели, которые первыми обновятся до Android Q.

В 2019 году до Android Q обновят Honor 20 Pro, Honor 20 и Honor 20i. В первом квартале на обновление могут рассчитывать владельцы смартфонов Honor V20, Honor 10, Honor 10 Lite, Honor Play и Honor 8X.

Вместе с обновлением до Android Q смартфоны китайского бренда получат новую версию оболочки EMUI 10, которая уже тестируется и насколько известно, в ней улучшат производительность. Визуально EMUI 10 практически не изменится от текущей оболочки.