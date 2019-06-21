Названы смартфоны Honor, которые первыми получат Android Q

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21 июля : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Названы смартфоны Honor, которые первыми получат Android Q

21.06.2019 20:25

Вчера источники рассказали, какие смартфоны бренда Honor первыми получат обновление до Android Q.
Новую версию операционной системы от Google получит восемь моделей, конечно список со временем может быть расширен, но сейчас указаны модели, которые первыми обновятся до Android Q.

В 2019 году до Android Q обновят Honor 20 Pro, Honor 20 и Honor 20i. В первом квартале на обновление могут рассчитывать владельцы смартфонов Honor V20, Honor 10, Honor 10 Lite, Honor Play и Honor 8X.

Вместе с обновлением до Android Q смартфоны китайского бренда получат новую версию оболочки EMUI 10, которая уже тестируется и насколько известно, в ней улучшат производительность. Визуально EMUI 10 практически не изменится от текущей оболочки.

В Huawei тестируют новую версию прошивки EMUI 10 на базе Android Q

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