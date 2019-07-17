Статистика по числу пользователей браузером Tor в разных странах мира была опубликовала на веб-сайте Tor.

Оказалось, что по состоянию на 11 июля Россия стала первой в мире по количеству пользователей браузера Tor. В этот день браузером воспользовались более 600 тысяч россиян.

Этот показатель является рекордным, причем еще в первые несколько месяцев 2019 года показатели аудитории были в два раза меньше и ежедневно Tor использовали 300 тысяч пользователей.

Интересен и тот факт, что в целом в течение рабочей недели активность пользователей снижалась, тогда как в выходные наблюдались резкие скачки.

11 июля оказался рекордным днем для России, ведь наша страна по числу пользователей обошла США и Иран. Напомним, что браузер Tor позволяет посещать скрытую сеть сеть DarkNet.