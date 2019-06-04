Компания Apple перестанет обновлять устаревшие iPhone

Накануне американская компания провела презентацию новой операционной системы iOS 13.

Об это более подробно «Астера» сообщала ранее. Также были названы устройства компании, которые уже не будут получать обновления.

Как стало известно, модель iPhone 6s и более новые устройства получат обновление до новой ОС. Также новую ОС получит iPhone SE, а вот модели iPhone 5s и iPhone 6 обновлять не собираются.

К слову iOS 13 появится этой осенью. Что касается планшетов, то тут обновление будут выпущены для модели iPad Air 2 и более новых устройств.