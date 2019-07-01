В РФ установят порядка 10 тысяч биометрических банкоматов

Новый тип банкоматов, как заявили эксперты, окажется более безопасным, чем актуальные модели.

Как стало известно журналистам «Известий», российские банки уже закупили порядка 10 тысяч банкоматов, в которых идентификация клиента будет происходить с помощью сканера отпечатков пальцев или по лицу.

Чтобы воспользоваться банкоматом, предварительно нужно будет оставить свои биометрические данные в банке, которые в дальнейшем внесут в базу и привяжут к счетам.

Установить биометрические банкоматы планируется до конца этого года.

Между тем эксперты уже высказались по поводу таких банкоматов, отметив, что они являются более безопасными, а традиционные банкоматы являются пережитком прошлого.