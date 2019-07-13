Названы основные способы кражи денег и данных россиян

Названы основные способы кражи денег и данных россиян13.07.2019 21:34
Журналисты «РИА Новости» провели опрос компаний, которые занимаются информационной безопасностью и выяснили основные способы кражи персональных данных и соответственно денежных средств.
Так, оказалось, что электронные письма и смс-сообщения являются наиболее распространенным способом кражи данных.
Впрочем, фишинг является и самым надежным методом заражения компьютеров или мобильных устройств.
Согласно статистике, как минимум 27% пользователей переходят по присланным фишинговым ссылкам.
В случае, когда письма или сообщения приходят под видом какой-то популярной или известной компании, то успех хакеров увеличивается до 33%.
В данном случае целью является взлом персональных данных с помощью которых крадут деньги, а в некоторых случаях фишинг происходит с целью шифровки данных на устройстве и требования денежных средств.
Еще распространенным способом кражи данных являются Android-трояны, которые также часто используют злоумышленники, а попадают они на устройство вместе со скачанным из непроверенных источников приложением и в редких случаях с обновлением.
Ну и третьим способом кражи личных данных пользователей являются сайты, которые могут иметь вредоносные коды.
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