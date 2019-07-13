Названы основные способы кражи денег и данных россиян

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Названы основные способы кражи денег и данных россиян

13.07.2019 21:34

Журналисты «РИА Новости» провели опрос компаний, которые занимаются информационной безопасностью и выяснили основные способы кражи персональных данных и соответственно денежных средств.
Так, оказалось, что электронные письма и смс-сообщения являются наиболее распространенным способом кражи данных.

Впрочем, фишинг является и самым надежным методом заражения компьютеров или мобильных устройств.

Согласно статистике, как минимум 27% пользователей переходят по присланным фишинговым ссылкам.

В случае, когда письма или сообщения приходят под видом какой-то популярной или известной компании, то успех хакеров увеличивается до 33%.

В данном случае целью является взлом персональных данных с помощью которых крадут деньги, а в некоторых случаях фишинг происходит с целью шифровки данных на устройстве и требования денежных средств.

Еще распространенным способом кражи данных являются Android-трояны, которые также часто используют злоумышленники, а попадают они на устройство вместе со скачанным из непроверенных источников приложением и в редких случаях с обновлением.

Ну и третьим способом кражи личных данных пользователей являются сайты, которые могут иметь вредоносные коды.

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