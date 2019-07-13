Названы основные способы кражи денег и данных россиян

Журналисты «РИА Новости» провели опрос компаний, которые занимаются информационной безопасностью и выяснили основные способы кражи персональных данных и соответственно денежных средств.

Так, оказалось, что электронные письма и смс-сообщения являются наиболее распространенным способом кражи данных.

Впрочем, фишинг является и самым надежным методом заражения компьютеров или мобильных устройств.

Согласно статистике, как минимум 27% пользователей переходят по присланным фишинговым ссылкам.

В случае, когда письма или сообщения приходят под видом какой-то популярной или известной компании, то успех хакеров увеличивается до 33%.

В данном случае целью является взлом персональных данных с помощью которых крадут деньги, а в некоторых случаях фишинг происходит с целью шифровки данных на устройстве и требования денежных средств.

Еще распространенным способом кражи данных являются Android-трояны, которые также часто используют злоумышленники, а попадают они на устройство вместе со скачанным из непроверенных источников приложением и в редких случаях с обновлением.

Ну и третьим способом кражи личных данных пользователей являются сайты, которые могут иметь вредоносные коды.