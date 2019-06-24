Samsung продал Южной Корее уже более 1 млн смартфонов Galaxy S10 5G

В компании рассказали об успехах флагманского смартфона в версии с поддержкой сетей пятого поколения в Южной Корее.

На внутреннем рынке Galaxy S10 5G разошелся тиражом уже более 1 млн экземпляров. Такого показателя достигли за 80 дней с момента старта продаж.

Учитывая, что 5G работает не везде, а сам Galaxy S10 является не единственным на рынке с поддержкой 5G, то можно сказать, что такие результаты очень даже неплохие.

Как известно, в Южной Корее предлагается еще LG V50 ThinQ 5G, который вышел на рынок 10 мая. Его продажи составили около 280 тыс. штук.