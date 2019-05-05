iPhone XI в цвете «розовое золото» показали на рендерах

Следующее поколение уже не раз демонстрировали на рендерах, основанных на утечках информации, а также на макетах, которые также показывали в Сети.

На этот раз дизайнеры решили показать на рендерах iPhone XI в цвете «розовое золото» и можно сказать, что получилось очень даже недурно.

В смартфоне, как известно, в отличие от предшественников должен уменьшится вырез в экране, но на рендере он большой, а самым важным изменением станет наличие тройной камеры, которая расположится в квадратном модуле.

Презентация iPhone XI ожидается в сентябре.