ZTE запатентовала по-настоящему безрамочный смартфон

В патентное бюро внесли два новых смартфона от компании ZTE, но судя по изображениям, вторая модель будет из категории бюджетных, а вот вторая является по-настоящему безрамочной.



Говорить о выходе таких аппаратов пока не приходится, ведь это всего лишь патент, которых у многих производителей громадное количество.

Но тем не менее, ZTE работает над своими новинками и патентует их дизайны.

Так, в одном из патентов описывается аппарат, в котором будет только одна физическая кнопка, располагающаяся справа и тройная основная камера.

К тому же в таком смартфоне нет рамок, а также каких-либо разъёмов.

Второй запатентованный смартфон имеет сканер на задней панели, физические боковые кнопки, а также разъемы.