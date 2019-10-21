ZTE представила смартфон ZTE Blade 20 с камерой как у iPhone

ZTE представила недорогой смартфон с аккумулятором на 5000 мАч и тройной камерой размещенной в квадратном блоке как у iPhone 11.

Китайский производитель выпустил Blade 20 за 140 долларов. За такую суму клиент получит 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio P60 и 4 ГБ оперативной памяти.

Постоянной памяти в устройстве 128 ГБ. Также ее можно расширить картой памяти формата microSD.

На тыльной стороне новинки установлена тройная камера с датчиками 16, 8 и 2 Мп. Модули разместили в отдельном блоке, который является копией того, что используется в iPhone 11. Фронтальная камера в устройстве на 8 Мп.

В смартфоне уставлен сканер отпечатка пальца и батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.