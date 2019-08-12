ZTE и операторы покупателям Axon 10 Pro 5G подарят 100 ГБ трафика

ZTE Axon 10 Pro 5G в Китае пока является эксклюзивом оператора China Telecom, но скоро его можно будет приобрести в розничных магазинах China Mobile и China Unicom.

Для привлечения покупателей к новинке китайские операторы решили покупателям ZTE Axon 10 Pro 5G делать подарок.

Каждый, кто приобретёт ZTE Axon 10 Pro 5G бесплатно получит 100 ГБ трафика в месяц, который можно будет использовать как в сетях 4G, так и 5G.

Новое предложение действует для абонентов операторов China Telecom, China Mobile и China Unicom. Предложение поддерживается производителем смартфона, поэтому каждый гарантированно получит 100 ГБ интернета не зависимо, будет ли это существующий или новый абонент.