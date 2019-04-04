ZTE Axon 10 Pro с 5G протестировали в AnTuTu и показали на «живом» фото

Про ZTE Axon 10 Pro с 5G стало известно еще на выставке MWC 2019, когда китайская компания заявила, что выпустит свой первый 5G-смартфон с процессором Snapdragon 855.

Теперь это устройство показали на «живом» фото и на экране аппарата были отображены данные с тестов AnTuTu.

Суммарно ZTE Axon 10 Pro в тесте набрал 383 623 балла и стоит отметить, что это очень высокий результат, так как самый мощный смартфон марта в AnTuTu набрал 372 072 балла.

Ранее сообщалось, что в ZTE Axon 10 Pro будет жидкостное охлаждение и самые современные теплоотводящие материалы.

Это позволит процессору Snapdragon 855 стабильно работать при очень высоких нагрузках. В продажу ZTE Axon 10 Pro с 5G поступит во втором квартале текущего года.