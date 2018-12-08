ZTE анонсировала дебют смартфона ZTE Nubia X с 5G на 10 декабря

Компания ZTE опубликовала постер, в котором анонсируется презентация смартфона ZTE Nubia X, который получит поддержку работы в сетях пятого поколения.

Новинка будет представлена 10 декабря. Как известно около месяца назад флагманская модель Nubia X была представлена официально.

Этот смартфон предлагается с процессором Snapdragon 845 и имеет два экрана. Но 10 декабря будет представлен улучшенный вариант смартфона, который будет работать на новом процессоре Snapdargon 855, который имеет модуль для работы с 5G.

Несмотря на то, что презентация ZTE Nubia X с 5G состоится 10 декабря, его официальные продажи будут запущены в следующем году.