ZTE анонсировала дебют смартфона ZTE Nubia X с 5G на 10 декабря

ZTE анонсировала дебют смартфона ZTE Nubia X с 5G на 10 декабря08.12.2018 16:35
Компания ZTE опубликовала постер, в котором анонсируется презентация смартфона ZTE Nubia X, который получит поддержку работы в сетях пятого поколения.
Новинка будет представлена 10 декабря. Как известно около месяца назад флагманская модель Nubia X была представлена официально.
Этот смартфон предлагается с процессором Snapdragon 845 и имеет два экрана. Но 10 декабря будет представлен улучшенный вариант смартфона, который будет работать на новом процессоре Snapdargon 855, который имеет модуль для работы с 5G.
Несмотря на то, что презентация ZTE Nubia X с 5G состоится 10 декабря, его официальные продажи будут запущены в следующем году.
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