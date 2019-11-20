Zotac представила два новых неттопа на Intel девятого поколения

Zotac представила два новых неттопа, в основе которых лежат процессоры Intel девятого поколения.

Модели под названием ZBOX MI574 и ZBOX MI554 получили корпус размером 184х184х69 мм.

В этом небольшом корпусе с преформацией для вентиляции, заключен процессор Core i7-9700 или Core i5-9400 в зависимости от версии компьютера.

Оперативной памяти на борту представленной новинки может быть до 64 ГБ, но пользователю для ОЗУ доступно всего два гнезда.

Поддерживается память DDR4-2666/2400. В корпусе компьютера нашлось место для SSD накопителей формата M.2 NVMe PCIe x4 и типоразмера 2,5 дюйма.

В ZBOX MI574 и ZBOX MI554 есть HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, шесть портов USB 3.0, двухпортовый Gigabit Ethernet, а также Wi-Fi и Bluetooth. О ценах на представленные новинки пока ничего не сообщают.