Zoji представил смартфон Zoji Z1 с батареей на 10 000 мАч за 170 долларов

Новинкой становится защищенная по стандарту IP68 модель, которая уже доступна для заказа и имеет противоударный корпус.



Zoji представил смартфон Zoji Z1 с аккумулятором на 10 000 мАч, что становится одним из ярких отличий модели.

По заявлению разработчиков, в обычном режиме использования смартфон проработает на одном заряде несколько дней, при этом в режиме разговора заявлено 75 часов работы.

Зарядить устройство можно током 2,7 А при напряжении 9 В. Zoji Z1 представляет собой защищенный смартфон с экраном 5,99 дюйма и разрешением 1440 х 720 пикселей. Работает аппарат на чипе MediaTek MT6750T, ОЗУ заявлено 4 ГБ, а ПЗУ – 64 ГБ.

Основная камера получила два модуля на 16 и 2 Мп с основным от Sony. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп с возможностью работы с системой распознавания лица.

Для идентификации еще можно использовать сканер отпечатков пальцев. В период приема предзаказов стоимость новинки составляет 170 долларов, а позже смартфон будут продавать за 200 долларов.