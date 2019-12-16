ZMI и Xiaomi представили мощную автомобильную зарядку за $9,9

ZMI для компании Xiaomi производит различные аксессуары – кабели питания, зарядные устройства и внешние аккумуляторы.

Теперь ZMI для Xiaomi выпустила автомобильное зарядное устройство, которое выдает 45 Вт.

Новая зарядка оснащена портами USB-C и USB-A, к тому же она способна заряжать iPhone, и делает это на 50% быстрее, чем оригинальны блок питания «яблочной» компании.

USB-C выдает 27 Вт, а мощность порта USB-A – 22,5 Вт. Есть поддержка зарядки Huawei SuperCharge, за счет чего Mate 20 Pro за 30 минут способен зарядится до 55%.

Автомобильная зарядка, как и все продукты от ZMI получила защиту от перегрева, короткого замыкания и перегрузки по току.

Представленный блок питания для автомобиля оценили в $9,9.