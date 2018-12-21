В Сети показали кнопочный телефон на Windows 10

Журналистам Windows Cental удалось протестировать отменённый кнопочный телефон Microsoft RM-1182, у которого меню было выполнено в стиле мобильной ОС Windows.

Данная модель аппарата фигурировала еще в 2015 и 2016 г., но в итоге она так и не добралась до серийного производства. При этом у журналистов в руках побывал полностью рабочий аппарат, который хоть и носит имя Microsoft, но выглядит как кнопочный телефон компании Nokia.

В целом, если коснутся технических характеристик Microsoft RM-1182, то это действительно финский кнопочный телефон только с оболочкой похожей на мобильную ОС Windows.

Как оказалось, прошивку для RM-1182 создавали специалисты Microsoft, которые ее оснастили рядом фирменных сервисов. Среди них Outlook Mail, Calendar, GroupMe и OneNote, но они уже не работают в 2018 году.

Для кнопочного аппарата разработчики даже постарались воссоздать «живые» плитки, но они конечно не работали так как на смартфонах серии Lumia. Аппарат Microsoft RM-1182 отменили еще задолго до того, как решили закрыть мобильное подразделение Lumia.