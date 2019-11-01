Журналисты оценили Death Stranding от геймдизайнера Хидео Кодзимы

Игра Death Stranding уже протестирована и появились первые отзывы о долгожданном проекте Хидео Кодзимы.

Напомним, Death Stranding пока является эксклюзивом PS4, но в 2020 году она выйдет и на ПК.

Оценки у игры достаточно высокие — на Metacritic 83 балла, а на OpenCritic 84 балла. Журналисты, в целом остались довольные игрой, но отметили, что она не для всех.

В Death Stranding наблюдаются некоторые проблемы, среди которых «скука» и «пустой открытый мир».

В целом Кодзима обещал, что создаст игру совершенно иного типа. По словам журналистов, на прохождение игры придётся потратить 40-70 часов в зависимости от желания выполнять дополнительные задания.

