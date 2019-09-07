Ученые провели исследование и доказали, что женщины страдают от использования смартфонов больше, чем мужчины из-за разного положения шеи.

Как выяснили специалисты, женщины и мужчины при использовании смартфонов по-разному сгибают шею, а это с вязано с тем, что в целом шеи женщин короче, чем у представителей сильного пола.

В связи с этим мужчина сгибает шею у головы, а женщины у груди.

Это становится причиной возникновения более сильных болей в шее, чем у мужчин.

Чтобы избежать болей в шее, ученые рекомендуют не пользоваться смартфонами большое количество времени.