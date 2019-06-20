Завтра компания Xiaomi представит новую линейку смартфонов

Xiaomi нарушила свои правила и без всяких предварительных анонсов сообщила, что завтра будут представлены новые смартфоны.

Обычно китайская компания несколько недель интригует своими будущими новинками, подогревая интерес публики.

В этот раз глава компании Лей Цзунь в социальной сети Weibo сообщил, что завтра будут показаны новые модели смартфонов. Что именно подготовил китайский производитель неизвестно.

В последнее время неоднократно сообщалось про смартфоны под название CC9 и CC9e, которые уже сертифицировали в Китае.

Также накануне появилась информация про женский смартфон, который Xiaomi разрабатывает совместно с компанией Meitu. Женский смартфон носит маркетинговое обозначение «маленькая фея».