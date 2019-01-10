Завод Foxconn из-за iPhone начал терять прибыль

Как и следовало ожидать от падения продаж смартфонов Apple стала страдать вся цепочка, задействованная в производстве iPhone.

В декабре прошлого года у Foxconn доход сократился на 8%, а это в первую очередь связано с тем, что Apple существенно сократила заказы на смартфоны.

При этом в дальнейшем Apple намерена еще меньше заказать смартфонов и это снова приведет к падению доходов фабрики.

В целом в прошлом месяце руководство Foxconn отчиталось о падении выручки на $20.12 млрд. Доходы сократились и у Apple. Ранее Тим Кук уже предупредил инвесторов, что доходы компании сократились с $89 млрд до $84 млрд.