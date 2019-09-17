Защищенный Ulefone Armor 7 с тройной камерой получит процессор Helio P90

Защищенный Ulefone Armor 7 с тройной камерой получит процессор Helio P9017.09.2019 20:44
Ulefone Armor 7 станет первым защищенным смартфоном, созданным на базе процессора Helio P90.
Еще весной сообщалось, что в основе Ulefone Armor 7 ляжет платформа Helio P90, а теперь эта информация подтвердилась.
Также стало известно, какое «железо» получит будущий смартфон для эксплуатации в жестких условиях.
Помимо Helio P90 аппарат получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. Дисплей в смартфоне будет диагональю 6,3-дюйма, а его разрешение составит FullHD+.
На тыльной стороне устройства установят тройную основную камеру с основным 48 Мп датчиком, а два остальных фотомодуля будут разрешением 16 и 8 Мп.
Источник сообщает, что в смартфоне будет 10-ти кратный зум и ночной режим. Фронтальная камера в модели будет на 16 Мп, причем ее установят в каплевидном вырезе дисплея.
Сканер отпечатка пальца в устройстве разместят на боковой грани. Работать Ulefone Armor 7 будет под управлением Android 9.0 Pie.
Старт продаж защищенного смартфона намечен на следующий месяц, но стоимость устройства пока неизвестна.
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