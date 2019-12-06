Защищенный «Тайгафон» отменили из-за убытков в 40 млн рублей

Разработка защищенного от взломов «Тайгафона» началась еще в 20114 году.

За это время было создано не только программное обеспечение, но даже и выпущена первая тестовая партия смартфонов, которую успешно протестировали и указали на недостатки смартфона.

Портал CNews со ссылкой на компанию Infowatch написал, что «Тайгафон» должен был обеспечить защищённый доступ к корпоративным сетям (его в целом разрабатывали для корпоративного сегмента).

В 2017 году появились серийные версии «Тайгафон», которые протестировало правительство Северной Осетии, а они же должны были быть первыми заказчиками.

Но смартфон оказался недостаточно мощным для работы, а обычные приложения для Android смартфонов не подходили ему.

В итоге смартфон попросили доработать. В Infowatch в проект «Тайгафон» уже вложили 40 млн рублей и дополнительно инвестировать в разработку не планировалось.

В итоге в разработчики решили отказаться от «Тайгафон» и закрыть проект.