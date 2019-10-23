Зарубежные банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy S10 и Note 10

Компания Samsung признала проблему в работе подэкранного сканера отпечатка пальца в смартфонах Galaxy S10 и Galaxy Note 10.

Также корейская компания пообещала выпустить обновление для сканера отпечатка пальца, и пока она готовит обновление, некоторые банки решили заблокировать в своих приложениях аутентификацию по отпечаткам пальцев, а другие вовсе запретили устанавливать на Galaxy S10 и Galaxy Note 10 свои приложения из Google Play Store.

Напомним, наклеенная пленка на экран смартфона Galaxy S10 или Galaxy Note10 приводит к тому, что устройство может разблокировать кто угодно.