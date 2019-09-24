Замена экрана в Samsung Galaxy Fold обойдется в 150 долларов

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold уже прошел тест на прочность, и по словам блогера смартфон достаточно крепкий, но его гибкий экран оказалось легко повредить.

При покупке раскладного смартфона Samsung Galaxy Fold клиент получает специальный пакет услуг — Premier Service, в котором есть скидка на замену поврежденного гибкого дисплея.

О размере скидки ничего не сообщалось, также ранее не называли и стоимость замены поврежденного экрана.

Теперь выяснилось во сколько пользователю обойдется замера гибкого экрана.

В официальном сервисном центре ремонт выйдет в 150 долларов.

Это на самом деле очень дешево, так как замена дисплея, например, в iPhone 11 Pro Max в Китае стоит 360 долларов.